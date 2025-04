Morre a chef Aline Elias, dona de tradicional bar e restaurante em BH

A chef Aline Elias, proprietária do bar e restaurante Santo Boteco, no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, morreu aos 43 anos. A informação foi divulgada no perfil do estabelecimento nesta terça-feira (22/4). A causa da morte não foi informada. Em 2022, ela cozinhou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“É com profunda tristeza que a família comunica o falecimento de Aline Correa Elias, ocorrido recentemente. Neste momento de dor e luto, a família pede respeito à sua privacidade e ao tempo necessário para lidar com essa perda irreparável. Agradecemos todas as manifestações de carinho e solidariedade”, diz a nota de falecimento.

Natural de Rio Acima, na Grande BH, Aline Elias era filha do chef Carlos Alberto Rocha Elias, proprietário de uma pizzaria tradicional na cidade.

Depois de tentar a vida como cantora, Aline decidiu fazer um curso de gastronomia e acabou seguindo carreira na cozinha. Já conhecida no ramo e trabalhando ao lado de chefs como Felipe Rameh, ex-braço direito de Alex Atala no D.O.M., em São Paulo, ela teve a ideia de abrir o próprio negócio.

Assim surgiu, em 2015, o Santo Boteco, um bar LGBTQIAPN+ com pratos de comida de boteco, como moela e língua, acompanhados de cerveja. O local também serve drinks diversos. No cardápio, os itens levam os nomes de funcionários e amigos.

Ao mesmo tempo em que toca rock, o local diversifica ao abrir espaço para chorinho e samba. No entanto, após o anúncio da morte de Aline, o estabelecimento informou que não teria expediente nesta terça-feira.

Em maio de 2022, Aline cozinhou, por exemplo, para o presidente Lula. O registro do encontro foi compartilhado em seu perfil no Instagram. "Foi grandioso estar com você essa noite", escreveu, à época, em parte da legenda. Veja:

Outros três chefs morreram em MG somente este mês

Tanea Romão, de 58 anos, morreu no último sábado (19/4). Ela estava internada com cetoacidose diabética e ganhou projeção nacional ao participar do reality show “Pesadelo na cozinha”, em 2021, com seu restaurante Kitanda. A informação foi divulgada pela premiação Prazeres da Mesa.

Em 8 de abril, o chef de cozinha Kleber Antônio do Nascimento, de 53 anos, foi encontrado morto em um apartamento em Tiradentes, no Campo das Vertentes.

A chef Franciene Corlaiti Garcia também morreu, no último dia 3, após sofrer uma parada cardíaca. Ela comandava, desde 2014, a própria hamburgueria artesanal, a Benedictus Gourmet, famosa no Bairro Miramar, no Barreiro, em Belo Horizonte.

Veja também:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia