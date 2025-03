Morre aos 36 anos o chef de cozinha mineiro Thiago Chiericatti

Morreu nesta segunda-feira (17/3) o chef de cozinha Thiago Chiericatti, famoso pelas apresentações ousadas de seus pratos. Aos 36 anos, o belo-horizontino tinha um currículo extenso, colecionava prêmios e liderava equipes de restaurantes que chefiou. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Alexandre Rios Magalhães, funcionário do Hotel Ouro Minas Palace e do restaurante Balthazar, no Espírito Santo, era colega de Chiericatti. Ele disse que todos na equipe lamentam profundamente a perda. Magalhães desconhece os motivos do falecimento, mas afirma que o amigo sofria de depressão.

Eberton Borodinas, do restaurante Maria Cozinha Brasileira, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de BH, conhecia o chef. "Estou chocado. Não existe outra pessoa tão referencial no Brasil quando o assunto é food style", lamentou.

A trajetória de Chiericatti

O chef Thiago Chiericatti destacava-se pelo olhar inovador sobre a culinária. Com mais de 15 anos de experiência, ele reinventava pratos clássicos, tanto da cozinha internacional quanto mineira. Apaixonado pela profissão, costumava dizer que não media palavras ao falar sobre seu amor pela cozinha.

Passou uma temporada na Itália, aperfeiçoando suas técnicas em 2005. De volta ao Brasil, assumiu a liderança em cozinhas renomadas, como as do Ouro Minas Palace Hotel, o restaurante Galpão e o Balthazar, no Espírito Santo. Além disso, chefiou o Topo do Mundo, restaurante que ganhou reconhecimento internacional ao figurar na lista da Casa Vogue dos 50 melhores do mundo em 2014.

Em 2016, foi indicado ao Prêmio Nacional Chef Dolma como um dos três melhores chefs de Minas Gerais. Três anos depois, recebeu o título de chef embaixador do estado e ganhou projeção nacional ao participar do reality The Taste Brasil, do GNT.

Esteve à frente do Grupo Wood, em São Paulo, onde se dedicou a releituras contemporâneas da culinária italiana em 2022. Seu trabalho buscava democratizar a alta gastronomia, tornando-a acessível, mas sem perder a sofisticação.

