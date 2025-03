MG: frigorífico é isolado após vazamento de gás de amônia

Um frigorífico precisou ser isolado por causa de um vazamento de gás de amônia em seu interior, no município de Ubá, na Zona da Mata, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (17/3). Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital.

Segundo relatos ouvidos pelo Corpo de Bombeiros Militares (CBMMG), que foi acionado para a ocorrência, houve um defeito durante a manutenção de válvula, o que resultou no vazamento de gás.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que os funcionários já haviam evacuado as dependências da empresa, enquanto a equipe de manutenção tentava solucionar o problema.

A área foi fechada por fitas de isolamento, enquanto a corporação montava uma linha direta com duas mangueiras e equipamentos de proteção para entrar no frigorífico. Um técnico responsável acompanhou o trabalho, e a válvula foi fechada, controlando o vazamento.



Durante a ocorrência, duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Santa Isabel, para avaliação médica. O Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) foi acionado para acompanhamento da situação.

Após o controle do vazamento, os funcionários receberam orientações sobre os cuidados necessários durante a manutenção, e as atividades no frigorífico foram retomadas à tarde.