Duas semanas após carnaval, Centro de BH tem placas de sinalização viradas

Um fato curioso tem chamado atenção dos motoristas e pedestres que circulam no Centro de Belo Horizonte. Placas de trânsito, usadas para indicar o caminho, o fluxo e a direção de bairros, ruas e cidades estão viradas para cima. Nesta segunda-feira (17/3), o Estado de Minas flagrou algumas placas suspensas, nas Avenidas Amazonas, Afonso Pena e Brasil, prejudicando a sinalização na capital mineira.

A motivação da mudança inusitada se deve ao período de carnaval. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de BH esclareceu que foi necessário virar algumas placas em alguns locais da cidade para permitir a passagem dos trios elétricos durante a folia.

No sábado de carnaval (1/3), por exemplo, o desfile do Bloco da Calixto, na Amazonas, atrasou devido as sinalizações que não foram preparadas para a passagem do trio. As placas também tiveram alteração em suas posições na Afonso Pena, para receber o bloco do Alok, que arrastou meio milhão de pessoas.

Duas semanas após a festa, no entanto, o EM identificou alguns avisos ainda alterados, como uma placa de "Proibido virar à direita", na Praça Sete; e um aviso de multa em caso de bloqueio do cruzamento, no encontro da Avenida Brasil com rua Rio Grande do Norte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a PBH informou que "na Afonso Pena e na Andradas todas as placas já foram reposicionadas, e em breve, o serviço será concluído em todos os locais". Não há registro de quantas placas foram viradas e se há outros pontos alterados.