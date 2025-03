Suspeito de matar filho de 9 anos havia sido preso por violência doméstica

As Polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) seguem em busca do trabalhador rural Geraldo Aparecido Alves Miranda, de 50 anos, suspeito de matar o próprio filho, Gabriel, de 9, para se vingar da ex-companheira e mãe da criança após o fim do relacionamento, em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha.

O suspeito, inclusive, já havia sido preso em 2022, por crimes de violência doméstica. Na ocasião, ficou detido por 12 dias.



As buscas da Polícia Militar já duram quatro dias, tendo sido iniciadas na quinta-feira (13/3), quando pai e filho desapareceram. Na manhã de sábado (15/3), o corpo de Gabriel foi encontrado em uma área de mata, perto do distrito de Várzea de Santo Antônio, onde o menino morava com a mãe.



Também no sábado, foi divulgado um áudio nas redes sociais, com uma voz atribuída a Geraldo, no qual ele afirma que tinha matado o filho e que, em seguida, tiraria a própria vida, em uma área de chapada (mata). Porém, o homem segue desaparecido.



Nesta segunda-feira (17/3), a Polícia Civil de Minas Gerais divulgou que também investiga o crime, que provocou grande repercussão e revolta em Itamarandiba (32,9 mil habitantes).





Na gravação divulgada em grupos de aplicativo em Itamarandiba, consta uma mensagem que Geraldo teria enviado para um amigo após o assassinato do próprio filho.



No áudio, um homem diz: “O Gabriel, eu já atirei nele. E está morto. Estou na chapada (inaudível)... Você estava brincando comigo. Você estava brincando comigo. Você achou que eu estava blefando”.



Mais adiante, na mesma gravação, o autor diz: “Eu já atirei nele (supostamente Gabriel), matei ele. E agora vou atirar em mim. Estou avisando. Estou em uma chapada aqui (...)”. Ele afirma que estaria na região da Chapada dos Carneiros. As equipes fazem varredura na área, mas não encontraram vestígios do suspeito.

Estão sendo mobilizados nas buscas para tentativa de localizar o homem cerca de 30 policias, com o uso de drones. A procura acontece na região de Várzea de Santo Antônio e em comunidades próximas da zona rural, como Chapada dos Carneiros e Santa Joana.



A Polícia Civil informou que as “diligências investigativas” estão sendo feitas “de forma ininterrupta. Os trabalhos são conduzidos pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Capelinha.



As equipes policiais pedem ainda o apoio da população para fornecer informações sobre qualquer pista que possa levar à localização do suspeito da morte do menino Gabriel.