Vereador de Itacarambi morre em capotamento de carro na MCG 135

O vereador Douglas de Jesus dos Santos, o Douglas Póli (Psol), de Itacarambi, no Norte de Minas, morreu em grave acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (17/3), na MCG-135, entre o município e Januária (mesma região).



O acidente aconteceu na comunidade de Fabião 2, próximo à entrada do Parque Nacional do Peruaçu, que reúne um conhecido conjunto de cavernas e sítios arqueológicos.



Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), o acidente aconteceu por volta das 3 h da madrugada desta segunda. O vereador viajava em um carro que capotou na estrada.



No veículo viajavam outros dois homens, que ficaram feridos. Um deles, de 30 anos, apresentou dores no ombo. Um outro, de 24, teve um corte um dos braços. As duas vítimas com ferimentos foram atendidas no Hospital Municipal de Itacarambi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Douglas Póli foi eleito vereador em Itacarambi em 2024 com 191 votos. Ele também era estudante de Educação Física no Campus da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Diariamente, ele deslocava de Itacarambi para Januária (a 60 quilômetros de distância) para assistir as aulas no curso superior.