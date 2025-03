Carro cai de viaduto e é atingido por trem em Minas

Um acidente foi registrado por volta de 7h50 desta segunda-feira (17) em Nova Era, região Central de Minas. Um veículo, caiu na linha férrea da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e foi atingido por um trem de carga que seguia para Ipatinga.

Segundo o Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência (GAVE) que resgatou a vítima, o condutor, de 31 anos, relatou que perdeu o controle da direção quando passava pelo viaduto no km 33 da BR-381, na localidade de Praia Grande. O carro colidiu contra a mureta de proteção e despencou sobre os trilhos.

Apesar do impacto da queda, o motorista conseguiu sair do veículo antes da colisão com a locomotiva. Ele foi amparado por populares e apresentava suspeita de fratura na clavícula, além de desorientação. O condutor do carro acredita que possa ter dormido ao volante. Ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro do Hospital São José.

A Vale responsável pela linha férrea informou que, "ao avistar o veículo na linha férrea, o maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança, alertando com buzina e faróis e aplicando os freios de emergência, mas não foi possível evitar a ocorrência". A empresa destacou que as equipes de emergência foram acionadas imediatamente e que o motorista foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A circulação do Trem de Passageiros não foi afetada.

A PRF ainda não se pronunciou sobre a liberação da pista.