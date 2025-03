Morre criança atropelada por motociclista sem carteira em Ibirité

Morreu na manhã desta segunda-feira (17/3) o menino, de 12 anos, que foi atropelado por um motociclista sem carteira de motorista na noite desse domingo (16/3), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A criança chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal de Contagem com traumatismo craniano e precisou ser reanimada ao menos duas vezes.

Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista, de 33 anos, contou que seguia na via a 30 km/h quando foi surpreendido pela criança, que atravessou a rua correndo. A versão foi confirmada pela passageira da moto, de 30. O condutor ainda relatou que não há iluminação no local, o que prejudicou a visualização.

Porém, a irmã da vítima relatou que ela, o irmão e um grupo de amigos estavam atravessando a rua quando a moto surgiu em alta velocidade e atingiu a criança. As outras pessoas conseguiram escapar.

O menino chegou a ser socorrido pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fizeram manobras de reanimação ainda no local do acidente. A criança foi levada para o hospital com traumatismo craniano.

O condutor da moto sofreu escoriações pelo corpo e foi atendido pelo Samu. O homem, que não tem carteira de motorista, fez teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado para a delegacia e a moto foi levada para o pátio da polícia.

A escola onde Rafael Otávio estudava divulgou uma nota de pesar na manhã de hoje.