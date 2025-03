Contagem: motociclista morre em acidente na Via Expressa

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um motociclista morreu em um acidente entre caminhão e moto na manhã desta segunda-feira (17/3), na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Transcon, o acidente foi na altura do bairro Petrolândia, no sentido Belo Horizonte. As faixas da esquerda e central estão interditadas para atendimento à ocorrência.

A Polícia Militar confirmou a morte do motociclista no local do acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. O trânsito para quem segue sentido BH é complicado.

