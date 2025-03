Grande BH: homem é morto a tiros ao esfaquear policial

Um homem, de 32 anos, foi morto pela polícia ao esfaquear um militar na noite desse domingo (16/3), no bairro Matadouro, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para verificar uma denúncia de um indivíduo exaltado, sob efeitos de entorpecente, que estava ameaçando pessoas em via pública com um facão. No mesmo dia, o mesmo homem se envolveu em um caso de lesão corporal e agrediu o próprio irmão com socos no rosto.

Os militares localizaram o suspeito em uma área de mata com curral e um chiqueiro. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem surpreendeu um soldado com o facão e o atingiu no pescoço e no braço esquerdo.

Os dois entraram em luta corporal e o documento policial ainda narra que o indivíduo tentou pegar a arma de fogo do militar. O soldado atirou contra o homem que, mesmo ferido, continuou a tentar atacar os agentes com o facão.

Um outro militar também atirou contra o homem, que foi socorrido para o hospital de Raposos, mas morreu durante o atendimento.

O soldado também recebeu atendimento médico e passa bem. O facão usado pelo homem foi apreendido.

