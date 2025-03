Irmãos são encontrados mortos com facas ao lado em BH

Um homem, de 70 anos, e uma mulher, de 54, foram encontrados mortos dentro de casa na noite desse domingo (16/3), no bairro Paraíso, Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos relataram que há cerca de dez dias, um caminhão de mudança parou na porta da casa das vítimas, que eram irmãos, e que elas estavam de mudança para a casa de familiares em outro bairro.

Na última terça-feira (11/3), a polícia esteve na casa de uma vizinha e perguntou sobre os irmãos. A moradora relatou que não os via há dias e que eles estavam de mudança na última semana. Na ocasião, os militares relataram que familiares das vítimas acionaram a PM pois os dois estavam desaparecidos.

Na noite de ontem, vizinhos acionaram a polícia depois de sentirem um cheiro forte. Dentro da casa, o homem foi localizado deitado no sofá, com uma faca ao lado. A mulher estava deitada em uma cama do quarto dos fundos do imóvel, também com uma faca ao lado.

A perícia foi acionada e não constatou sinais de violência. Os corpos foram encaminhados para o IML e o caso será investigado pela Polícia Civil.

