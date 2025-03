Carro despenca de viaduto sobre a MG-010 e mulher fica em estado grave

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um automóvel VW Polo passou por sobre as proteções de viaduto na MG-010, bateu em um barranco e capotou na rodovia, cerca de 8 metros abaixo, no sentido do Aeroporto Internacional de Confins. Uma mulher ficou gravemente ferida.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 3h da manhã deste domingo (16/3), na altura do bairro Serra Verde.

"O veículo VW Polo, Placas de BH, teria ultrapassado a proteção lateral do viaduto sobre a rodovia, se chocado contra um barranco e capotado, caindo na pista da via logo abaixo com as rodas para cima", informa o CBMMG.

Quando os socorristas chegaram, os dois ocupantes já estavam do lado de fora do veículo acidentado.

"Uma mulher de 30 anos, natural de Ponte Nova, foi socorrida em estado grave pela Unidade de Resgate", informou o CBMMG, que não dispõe de informações sobre o homem que a acompanhava e que foi socorrido pelo SAMU.

"Ambos conduzidos para o Hospital Risoleta Neves. Bombeiros também aplicaram serragem no local devido ao vazamento de óleo e combustível", afirma o CBMMG.