Morta em incêndio em Belo Horizonte já tinha sobrevivido a outros incêndios

Uma mulher de 40 anos morreu carbonizada depois que um incêndio tomou a casa em que ela morava, por volta de 18h30 de sábado (15/03), na Vila Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo o companheiro dela, essa foi a terceira vez que as chamas tomaram conta do imóvel, mas agora com desfecho fatal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vizinhança acionou a corporação quando percebeu o fogo. "Vizinhos no aglomerado relataram ter avistado um grande volume de fumaça escura saindo de dentro do imóvel e também ouvido vários estouros", informou o CBMMG.

O combate às chamas levou quase 1 hora e meia e os militares precisaram de utilizar 500 litros de água para debelar as chamas.

Quando foi possível entrar no imóvel, os bombeiros encontraram o corpo carbonizado da mulher, identificada como Josiane Mendes, de 40 anos.

"Uma pessoa na cena se identificou como morador do lugar e informou que a vítima fatal seria sua esposa. Ele acrescentou que a mulher estaria sozinha no momento do ocorrido", informou o CBMMG.

De acordo com esse homem, essa não foi a primeira vez que a mulher incendiou a própria casa, por ser alcoólatra e usuária de crack. Mas, em outras duas vezes, ele foi capaz de debelar as chamas. Desta vez, segundo o homem, ele estava dormindo fora e só soube do incêndio quando era tarde demais.

O marido dela disse que estava dormindo com a mãe durante o fogo e que a filha da mulher morta estava dormindo com a avó em outro ponto do bairro.

"A perícia da Polícia Civil foi acionada. A Defesa Civil também foi chamada para avaliação dos danos estruturais provocados pelo fogo na edificação. As causas ainda são desconhecidas, carecendo de investigação. Inicialmente, não houve suspeita de incêndio criminoso", informou o CBMMG.