Pai e filho somem e criança de 9 anos aparece morta

A mobilização pelo encontro de pai e filho desaparecidos desde a quinta-feira (13/03), em Itamarandiba, no Norte de Minas, terminou como uma tragédia que chocou a região com o encontro do corpo da criança de 10 anos, na manhã deste sábado (15/03). O principal suspeito da polícia é o pai.

Geraldo Aparecido Alves Miranda, de 50 anos, e o filho Gabriel desapareceram em um momento que o pai e a mãe da criança brigavam e estavam separados.

Imediatamente se iniciou pelas redes sociais e grupos de aplicativos uma campanha para encontrar os dois, movida pela irmã de Geraldo, tia de Gabriel, que estava em contato com a polícia.

Contudo, a mãe de Gabriel afirma que Geraldo vinha a ameaçando e ao filho por ela ter terminado o relacionamento com o suspeito.

Segundo a mulher disse à polícia foram diversas ocasiões em que Geraldo teria dito que se ela não reatasse o relacionamento, ele mataria o filho e depois sumiria.

De acordo com informações da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaramdiba, o corpo de Gabriel foi encontrado nesta manhã no ditrito de Várzea de Santo Antônio.

A comunidade rural fica a 18 quilômetros da sede de Itamarandiba, tendo apenas 722 habitantes que vivem espalhados por um território extenso dominado por fazendas de pecuária e silvicultura entre os rios Araçuaí, Itapirapoã e Pinheiro.



Várias viaturas da polícia foram destacadas para fazer cercos nas estradas e procuram pelo pai que se tornou o principal suspeito.



Ainda segundo informações da polícia, a comunidade de Itamarandiba está chocada, pois muitos estavam empenhados na procura pelo dois.

O impacto foi ainda maior por não ter sido o único crime do gênero naquela comunidade. Em 27 de janeiro de 2025, uma mulher de 37 anos foi presa nacidade por ter atirado a filha de 11 meses em um rio da região.

Em 2011, um homem de 27 anos foi preso em Itamarandiba por estrangular e matar a facadas a própria filha, um bebê também de 11 meses. Em seguida, ele tentou matar a companheira e mãe da criança, de 22 anos, mas ela escapou.



