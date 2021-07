Tragédia em bairro nobre de BH: mãe mata filho de 6 anos e comete suicídio

Condomínio no Bairro de Lourdes onde a tragédia ocorreu (foto: Google Street View)

cerca a morte de uma criança, do sexo masculino, de seis anos, que teria sido morto pela mãe que suicidou-se em seguida. Osforam encontrados, pelo pai da criança, na manhã deste sábado (10/7), num dosdo prédio de luxo da Rua Professor Antônio Aleixo, 352, Bairro de Lourdes, no 14º andar. O prédio tem apartamentos de dois e três quartos e uma



Segundo as primeiras informações de testemunhas, as mortes teriam ocorrido por volta de 9h15. Uma pessoa ligou para a Polícia Militar, informando que haveria uma confusão no local, uma aglomeração na porta do prédio.



As primeiras informações são de que a mãe teria esfaqueado o filho e em seguida se matado usando a mesma faca. Rabecão e peritos foram para o local para fazerem os primeiros levantamentos.



Policiais do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram para o local, tentar entender o que pode ter acontecido. Parentes serão ouvidos para tentar entender o caso.





Os corpos serão encaminhados para o Instituto Médico Legal, onde serão feitos novos exames periciais e em seguida deverão ser liberados para a família.

Esta matéria está em atualização.