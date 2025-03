Mãe e filha mortos em acidente são velados em Brasília de Minas

Estão sendo velados em Brasília de Minas, no Norte de Minas, neste sábado (15/03), com grande acompanhamento, os corpos da professora Regimar Pereira Aquino, de 47 anos, e do filho dela, Benício Aquino, de 7.

Mãe e filho morreram em acidente ocorrido na MGC 135, no município de Mirabela, na mesma região, na tarde de sexta-feira (14/03).

O carro conduzido pela professora, um Chevrolet Onix, ia no sentido Januária/Montes Claros e bateu de frente com uma van, que viajava no sentido contrário. O acidente foi no trecho da estrada entre o entroncamento para Brasília de Minas e Mirabela, perto da entrada para o distrito de Muquém (município de Mirabela).

Ainda não se sabe o que causou a batida. Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), o motorista da van envolvido no acidente sofreu trauma abdominal, fratura exposta no braço esquerdo e um ferimento na face, sendo atendido em hospital de Brasília de Minas.

Os corpos da professora e do filho dela estão sendo velados no salão da Funerária Bom Pastor. O sepultamento está marcado para as 15 horas, no Cemitério Municipal da cidade.

A tragédia na estrada causou grande comoção na cidade onde ocorre o velório, que tem 32 mil habitantes. Regimar Aquino trabalhava como professora na Escola Estadual Sant´Ana.

Em fevereiro passado, a professora acompanhou uma equipe de alunos da Escola Estadual em viagem a Bangkok, capital da Tailândia. Juntamente com estudantes de outras cidades, o grupo representou o Brasil numa competição internacional de matemática. Participaram da International Talent Mathematics Contest (ITMC), uma das mais importantes disputas de matemática do mundo, 38 estudantes da rede pública de ensino de Minas Gerais.

Na adolescência, Regimar Aquino fez um intercâmbio cultural na Tailândia, patrocinado por uma instituição filantrópica voltada para estudantes de família de baixa, com bom desempenho na escola.

Em 2024, a professora concluiu o mestrado profissional em Letras na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). Ela defendeu a dissertação sobre “Letramento literário: uma proposta de (trans)formação do corpolinguagem mediante o trabalho com o gênero conto de fadas no ensino fundamental".