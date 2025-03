Ouro Preto: cachorra prenha é atropelada por ônibus e morre antes de adoção

A ONG Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais (IDDA) resgata e coloca para adoção pets abandonados nas cidades de Ouro Preto e Mariana, Região Central de Minas Gerais. Nesta sexta (14/3), foi publicado na rede social da organização um pedido de ajuda. Estavam à procura de um lar temporário para uma cadela prenha. Horas depois, o animal foi atropelado por um ônibus. O motorista não prestou socorro.

Um vídeo da cadela nas ruas do Bairro Morro São Sebastião, em Ouro Preto, ainda com vida, foi postado com os dizeres: "Pedido de ajuda externo”. Pouco tempo depois, um seguidor enviou uma mídia no “direct” da IDDA, dessa vez, com o animal morto.

Segundo a pessoa que presenciou o momento, a cadela “agonizou” até a morte. No vídeo, o corpo, sangue e os filhotes, que estavam dentro da barriga, também mortos pelo atropelamento. De acordo com outros seguidores, o motorista do ônibus não ajudou o animal.

A ONG se pronunciou lamentando o ocorrido. Fotos com prints e os vídeos da vira-lata são acompanhadas por protestos na legenda: “Queremos que as empresas de ônibus tomem medidas, foram muuuuitos atropelamentos assim na cidade! Isso não pode ser normalizado!! Exigimos medidas!”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos