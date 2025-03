MG: homem deixa presídio e é encontrado morto instantes depois

João Raimundo da Cruz, natural do estado do Maranhão, morreu no mesmo dia que deixou o presídio de Frutal, no Triângulo Mineiro. Segundo registro policial, o corpo foi encontrado na BR-364, nas proximidades da cidade, na noite dessa quarta-feira (12/3).

Ele havia deixado o presídio, usando tornozeleira eletrônica, por volta das 17h.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do suposto atropelamento. No entanto, motorista e veículo não foram identificados.

A PCMG instaurou inquérito policial para a apuração do caso. "No momento, nenhuma linha de investigação é descartada. Não houve conduzidos à delegacia, até o momento. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Frutal."

O Estado de Minas questionou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) sobre qual crime o homem estava preso, por que ele foi liberado do presídio de Frutal, durante quanto tempo ele ficou detido no local e se foi a primeira vez que ele ficou preso em presídio ou se já havia sido preso outras vezes. A reportagem aguarda o retorno.

O corpo do homem está no Instituto Médico Legal (IML) de Frutal, onde aguarda os trâmites legais entre a funerária Somuf e os familiares.