Ônibus com universitários pega fogo em rodovia de Minas e fica destruído

Um ônibus que transportava universitários ficou totalmente destruído após pegar fogo na MG-431, próximo à saída do Bairro Padre Libério, em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado. O veículo transportava dezenas de estudantes com destino à cidade de Papagaios, na mesma região.

O incêndio começou por volta das 23h quando o ônibus retornava de Pará de Minas para o município de origem que fica a cerca de 60 quilômetros. Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram o veículo tomado pelas chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os passageiros já haviam saído do veículo em segurança, sem registro de feridos. A corporação não informou quantos estudantes estavam no ônibus no momento do incêndio.

Ônibus destruído

Apesar dos esforços da equipe de combate ao fogo, o ônibus foi completamente destruído. Houve ainda um grande vazamento de óleo na pista, exigindo a aplicação de serragem para conter o líquido e evitar novos acidentes na rodovia.



A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar prestaram apoio na sinalização do trânsito e no atendimento da ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia



Segundo o motorista do ônibus, o incêndio começou logo após ele ouvir um barulho vindo do motor. No entanto, as causas exatas do fogo ainda estão sendo investigadas.