Incêndio destrói base móvel comunitária da PM na Grande BH

Duas viaturas da Polícia Militar foram destruídas por um incêndio na noite dessa segunda-feira (11/3) na Rua Rui Barbosa, no Bairro Bicas Velha, em São Joaquim de Bicas, na Grande BH.

O fogo começou por volta das 20h em um veículo utilizado como base móvel comunitária da corporação.As chamas se espalharam e atingiram uma segunda viatura, estacionada ao lado da primeira, próxima ao muro do imóvel.

A suspeita é que as chamas tenham começado por causa de uma pane elétrica. Policiais e moradores da região tentaram conter o fogo com extintores até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O incêndio só foi controlado pelos militares com o apoio de um caminhão-pipa da prefeitura. As causas ainda serão investigadas pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.