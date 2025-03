MG: segurança é preso suspeito de roubar supermercado onde trabalhava

Um segurança foi preso na manhã dessa segunda-feira (10/3), suspeito de colaborar em um roubo a um supermercado onde trabalhava no centro de Pouso Alegre, no Sul de Minas. Ele é acusado de fazer parte de um grupo que invadiu o estabelecimento, rendeu funcionários e furtou cerca de R$ 30 mil da tesouraria.





Além do segurança, outros quatro homens foram detidos. Entre eles, estavam um pai e seu filho, conhecidos por envolvimento em roubos a bancos.









Dois homens encapuzados e armados entraram no supermercado na Avenida Duque de Caxias, por volta de 7h40. Eles invadiram o local, foram até a tesouraria, renderam funcionários e roubaram o malote com dinheiro.

Câmeras de monitoramento identificaram o veículo que deu apoio à fuga. O Voyage estava com adesivo de uma empresa de transporte por aplicativo. O responsável pela empresa ajudou a PM a localizar o motorista, de 52 anos, na casa dele no centro da cidade, no fim da manhã.

O motorista tentou enganar a PM e teria dito que não usou o carro no dia do crime. Na casa dele foram encontradas roupas usadas pelos assaltantes e uniformes do supermercado.



De acordo com a Polícia Militar, o segurança, responsável pelo videomonitoramento do supermercado, inicialmente negou qualquer envolvimento no crime, mas depois admitiu que havia colaborado com a ação e na tentativa de criar um álibi alegou ter acionado a polícia pelo telefone 190.



Durante as buscas nas residências dos suspeitos, os policiais encontraram roupas usadas no assalto, incluindo uniformes do supermercado e parte do dinheiro roubado. O homem de 52 anos, que também fazia parte do grupo, foi encontrado na casa onde estava o veículo utilizado no crime.





Na residência do segurança, a polícia apreendeu drogas e substâncias anabolizantes, além de evidências de seu envolvimento no tráfico de drogas e no comércio ilegal dessas substâncias. Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde prestaram depoimentos. O caso segue sendo investigado.

