Adolescente é suspeito de assaltar joalheria e causar prejuízo de R$ 35 mil

Um adolescente, de 16 anos, é suspeito de assaltar uma joalheria no final da tarde dessa segunda-feira (10/3), no Bairro Ana Lúcia, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, uma funcionária e o dono da loja foram rendidos pelo adolescente e um colega, que entraram no estabelecimento pedindo informações sobre alianças de compromisso.

Em determinado momento do suposto atendimento, um dos suspeitos sacou uma arma e mandou a funcionária e o dono da loja irem para o fundo do imóvel. As vítimas foram trancadas em um escritório e os suspeitos roubaram diversos itens do mostruário.

Depois da ação, uma vizinha entrou no estabelecimento e libertou as vítimas. De acordo com o dono da joalheria, a dupla levou 20 anéis folheados a ouro de R$ 1,5 mil, dois pares de aliança, sendo um avaliado em R$ 2 mil e o outro de R$ 2,5 mil, outras mercadorias de R$ 1 mil e dois celulares.

O adolescente suspeito do crime foi identificado pelas imagens do circuito de segurança da joalheria. A Polícia Militar foi até a casa dele, que inicialmente se apresentou com outro nome, mas, depois, confessou o crime.

Segundo o jovem, ele e outro colega assaltaram a joalheria e fugiram em um carro Volkswagen Golf, que estava parado na esquina da loja.

O caso foi passado para a Polícia Civil, que vai investigar as circunstancias do crime. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a corporação para ter mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.