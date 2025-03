Idoso é suspeito de estuprar, ameaçar de morte e dar R$ 10 a criança

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um idoso, de 82 anos, é suspeito de estuprar uma menina, de 10 anos, na tarde dessa segunda-feira (10/3), no bairro São Jorge III, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha viu a menina assustada atrás de um carro na via pública e a chamou para conversar. Questionada, a criança disse, inicialmente, que nada havia acontecido, mas depois de ser confortada pela mulher, a menina relatou que foi estuprada pelo idoso e que o crime já aconteceu outras vezes.

Durante a conversa, a menina disse que o homem passou as mãos no corpo dela, colocou a parte íntima na boca dela e contou outros detalhes do abuso. A criança ainda afirmou que foi ameaçada de morte pelo idoso caso contasse sobre o crime para alguém e que recebeu R$ 10 dele.

A polícia foi até a casa do suspeito, que negou o crime. De acordo com o idoso, a menina foi até a casa dele com a madrasta e os R$ 10 que deu a ela foi porque a menina havia lavado a louça na pia.

A madrasta negou que tenha ido com a menina até a casa do homem e que a criança havia saído sozinha. Questionada, a mulher afirmou que a menina sempre ia até a casa do idoso. Ela também negou ter conhecimento sobre o estupro.

A menina foi levada para o Hospital Odilon Behrens e passou por exames.

O idoso, que foi preso em 2020 por crime de estupro ocorrido em 2001, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.