MG: PRF identifica motorista que provocou a morte de assessor de deputados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou o motorista da carreta envolvida no acidente na BR-381 que resultou na morte do advogado Jésus Batista Sousa Sangi, de 32 anos, informou a instituição policial nesta segunda-feira (10/3).

Sangi, que atuava como assessor parlamentar do deputado federal Padre João e do deputado estadual Leleco Pimentel, ambos do PT, morreu após o carro no qual estava bater de frente com a carreta na noite de 24 de fevereiro, quando, de acordo com a PRF, trafegava na altura de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central do estado.

O nome do motorista da carreta não foi divulgado, mas a PRF esclareceu que ele é natural do estado de São Paulo e foi identificado por meio do trabalho de inteligência da instituição. As informações foram repassadas para a Polícia Civil, que dará continuidade à investigação.

“O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Ao chegar à garagem da empresa, o condutor alegou ter colidido com um animal e registrou um boletim de ocorrência falso no site da PRF. Em seguida, trocou de veículo e continuou viagem”, esclareceu a PRF.

No dia seguinte ao acidente, os deputados Padre João e Leleco Pimentel publicaram nota conjunta nas redes sociais na qual disseram que Sangi era mais do que um assessor. “Era um irmão, um amigo, um companheiro. Um jovem advogado exemplar, coerente em seus princípios e de ética profissional singular, que despontava como uma grande liderança, pela grande competência (...).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia