Filhos de mulher assassinada em BH buscam ajuda para sobreviver

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

São oito filhos desamparados, todos de Katy Emanuelle da Costa, de 37 anos, sendo seis deles com seu suposto assassino, Marcos Vinicius Lopes, de 30 anos, que está preso. William, de 19 anos, filho mais velho de Katy de outro relacionamento, decidiu assumir a família e, para isso, precisa de ajuda.

William é produtor musical, mas está desempregado. Seu irmão, Kauã, de 16 anos, também está pronto para trabalhar. Já fez cursos de “Jovem Aprendiz” e procura uma oportunidade. “Juntos, sei que podemos sustentar a casa”, diz o mais velho.

No entanto, existe um outro problema. Eles não têm onde morar. Por enquanto estão morando de favor, ajudados por amigos da mãe e pela diretoria da Escola Estadual Sérgio Caldeira, onde alguns dos filhos de Katy estudam.

A advogada Isabel Araújo, assistente de acusação do caso, diz que toda ajuda é bem-vinda. “Estamos tentando conseguir um terreno, que pode ser pequeno, e de suporte de engenheiros, que possam ajudar a construir uma casa, pequena, de material de construção e mão de obra, ou seja pedreiros dispostos a ajudar”, diz ela.

William conta que já não morava com a mãe desde que tinha 16 anos. Por causa de discussões e brigas com Marcos Vinícius, preferiu sair de casa. Conseguiu emprego e, com esse dinheiro, pagava o aluguel de um barracão. “Era perto de casa e sempre estava junto com minha mãe e meus irmãos, de quem não abro mão. Eles precisam de ajuda”.

A advogada diz que está à disposição e que os contatos podem ser feitos com ela, através do telefone de seu escritório (98803-1781).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia