Encontrado corpo de menina de 10 anos que estava desaparecida

As polícias Civil e Militar tentam descobrir o autor do feminicídio da menina Yara Karolaine, de apenas 10 anos, de Água Boa (MG), no nordeste de Minas Gerais. Ela estava desaparecida desde a última terça-feira. O corpo da pré-adolescente foi encontrado no final da tarde deste sábado (8/3) num matagal, ao lado de uma ponte, em Cachoeira Pelo de Gato, distrito de São Pedro do Suaçuí, a 55 quilômetros do local do desaparecimento. Ele estava enrolado num saco plástico e tinha marcas de violência.

Yara tinha sido vista pela última vez na noite de terça-feira (4), quando foi vista entrando num carro branco. Desde então não foi mais vista. Sua mãe, Maria Geralda, desesperada, registrou queixa na Polícia.

O corpo foi encontrado por pessoas que pescavam no local e comunicaram à Polícia Militar. Ele estava enrolado, com as pernas flexionadas, totalmente coberto pelo lençol branco e com presença de moscas. Havia também um forte odor.

A identificação foi feita pelo irmão de Yara, de 19 anos, que tinha passado para a PM detalhes da roupa que Yara usava, um vestido cor de rosa, com detalhes brancos.

A busca por pistas para descobrir o assassino são prioridade para as duas polícias. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São João Evangelista.

