Jovem é indiciada por tentativa de feminicídio contra a própria irmã

Uma mulher, de 25 anos, foi indiciada por tentativa de feminicídio contra a própria irmã, de 19, nessa segunda-feira (24/2). O crime ocorreu em Alfenas, no Sul de Minas.

De acordo com a Polícia Civil, a investigada foi indiciada pelo crime em contexto de violência doméstica e familiar em razão de ser irmã da vítima.

Conforme relatos da jovem à equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), os fatos ocorreram no dia 16 de janeiro, após um desentendimento com a irmã, que atingiu a vítima com golpes de facão em um dos braços.

A vítima teve lesões graves, como fraturas. As agressões teriam cessado após a intervenção da mãe.

Na ocasião em que esteve na Deam, a jovem também solicitou medidas protetivas de urgência, e o caso segue para apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário.

A PC orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via disques 180 ou 181 e também pela Delegacia Virtual nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.