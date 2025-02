DJ Alok vai agitar o Carnaval de BH 2025; veja data e local

Belo Horizonte segue se consolidando como um dos maiores palcos do carnaval brasileiro, unindo tradição e inovação para atrair foliões de todas as partes do país. Na próxima terça-feira (4), o cenário vibrante da capital mineira será marcado pelo desfile do trio elétrico Pipoca do Alok, que chega com o tema “Liberte o seu Melhor” para transformar as ruas em um verdadeiro espetáculo.



Conforme informações divulgadas pela Prefeitura de BH, a concentração dos foliões está agendada para às 14h, na Avenida Afonso Pena, número 1377. O trio, que aposta em uma proposta futurista, promete impressionar o público com uma cenografia elaborada e efeitos luminosos que remetem aos icônicos shows do DJ Alok.

Além do impacto visual e sonoro proporcionado pelo desfile, o DJ Alok também se apresenta como uma das atrações do Carnaval dos Sonhos 2025. O evento, que acontece entre 28 de fevereiro e 4 de março, no Olhos D’ Água, região Centro-Sul de BH, terá seu show na mesma terça-feira, elevando ainda mais o clima de festa e inovação que caracteriza o carnaval na cidade.

SERVIÇO

Trio do Alok – Liberte o Seu Melhor

Local da concentração: Av. Afonso Pena, 1377 – Centro, BH

Horário: 14h

Data: 4 de março, terça-feira de carnaval