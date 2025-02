BH: homem rende mãe e filhos e leva carro na saída de colégio tradicional

Uma mulher de 38 anos ficou na mira de uma arma de fogo na saída do colégio Santo Agostinho, no Bairro Gutierrez, Região Oeste de Belo Horizonte, no início da noite desta segunda-feira (24/2).

A Polícia Militar foi acionada às 18h40 para comparecer à Rua Daniel de Carvalho, nº 1424, onde está localizada uma das unidades da tradicional instituição de ensino.

A vítima relatou aos militares que havia estacionado o carro, um Honda HR-V, e acabado de pegar os filhos no colégio, quando um homem surgiu de repente.

Conforme a mulher, o assaltante estava com um capacete na mão e, na outra, segurava uma arma de fogo, que foi apontada em sua direção. O homem então mandou a vítima retirar os filhos do veículo, assumiu a direção do carro e fugiu em direção à Rua Estácio de Sá.

Uma pessoa relatou à PM que presenciou o momento do crime e seguiu o assaltante até o Campo do Cascalho (campo de futebol), no Bairro Grajaú. Segundo essa testemunha, o homem entrou com o carro no aglomerado Morro das Pedras.

Até o fechamento desta publicação, a Polícia Militar não havia localizado o veículo nem o assaltante. A ocorrência foi encaminhada para a 2ª Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, informou a PM. O registro policial não menciona as idades dos filhos da mulher.

