Homem retirado à força de casa é encontrado morto em lagoa da Grande BH

Um homem retirado à força de dentro de casa durante a madrugada desta segunda-feira (24/2) foi encontrado morto na Lagoa Azul, Bairro Duquesa II, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações iniciais da Polícia Militar, a esposa da vítima relatou que suspeitos encapuzados invadiram a residência do casal, também localizada no Bairro Duquesa II, e mandaram a mulher sair do imóvel com os filhos.





Pouco depois, o homem foi retirado de casa. Durante a madrugada, moradores da região ouviram disparos de arma de fogo.

O corpo foi localizado na manhã de hoje com perfurações de facão e tiro. A perícia e o rabecão foram acionados.





Ainda de acordo com informações preliminares, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência segue em andamento.

