Grande BH: perseguição sob telhados leva à apreensão de drogas e revólver

Uma perseguição policial sob telhados de residências levou à apreensão de buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e à prisão de dois suspeitos, de 22 e 24 anos. O caso aconteceu no bairro Vale da Esperança, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (23/2).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PMMG) foi acionada depois que moradores da região ouviram disparos de arma de fogo. Três viaturas se deslocaram ao local indicado, foram recebidas a tiros e os policiais revidaram. Os militares cercaram o local e dois suspeitos fugiram por cima de casas.

Eles foram perseguidos em duas frentes. Um deles, de 22 anos, estava usando uma tornozeleira eletrônica e resistiu à prisão. Porém, ele entregou aos policiais um revólver de calibre 38, com quatro munições, e uma bolsa com 43 pinos de cocaína, 56 pedras de crack, uma pedra bruta de crack, um telefone e R$ 435 em espécie.

Já o segundo suspeito, de 24, tentou fazer a fuga mas, quando se viu cercado, se entregou. Ele segurava uma sacola com uma barra de maconha, R$ 200 em espécie, 103 buchas de maconha e um celular.

De acordo com registros, a fuga danificou diversas janelas, portas e telhados das residências. No entanto, devido à alta periculosidade dos suspeitos, os moradores optaram por não se incluírem no boletim de ocorrência.

Os suspeitos e um policial militar foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e já foram liberados. Os homens foram presos em flagrante pelos crimes de disparo de arma, posse de drogas, posse ilegal de arma de fogo, resistência e desobediência, e a ocorrência foi finalizada na 2ª Delegacia de Polícia de Nova Lima.