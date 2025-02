Ônibus metropolitano tomba em Nova Lima e oito pessoas ficam feridas

Um ônibus metropolitano tombou e deixou oito pessoas feridas, incluindo o motorista, na rodovia MG-030, no Bairro Vale dos Cristais, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (18/2).

O ônibus fazia o trajeto de Raposos a Belo Horizonte, na linha 3842. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as vítimas saíram do veículo pelo alçapão e aguardavam a chegada de atendimento quando os militares chegaram ao local.

Aos policiais, o motorista, de 29 anos, relatou que o ônibus seguia sentido Nova Lima quando, por volta das 22h40, próximo ao Colégio Santo Agostinho, perdeu os freios. Para evitar uma colisão com outros veículos, o motorista optou por jogar o coletivo contra um barranco, mas o ônibus tombou.

Ele foi submetido a um teste de bafômetro, que não apontou nenhuma alteração.

As vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio do Corpo de Bombeiros (CBMMG). Após os primeiros socorros, foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima.

O ônibus foi removido pela concessionária responsável durante a madrugada e a ocorrência foi encaminhada à 4ª Delegacia de Polícia de Nova Lima.