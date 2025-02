Mãe é suspeita de trancar porta e deixar criança fora de casa em MG

Uma mulher, de 27 anos, foi presa pela Polícia Militar (PM) em João Monlevade, no Vale do Rio Doce, depois de deixar a filha, de 11, sozinha na rua, na tarde dessa segunda-feira (17/2).





No local, no Bairro Estrela Dalva, a criança informou aos militares que havia sido colocada para fora do imóvel por sua mãe. Conforme o relato, a mulher também saiu da casa, deixando-a trancada, impossibilitando que a filha entrasse na casa.





A criança informou onde morava a avó, que, em contato com a polícia, relatou não ser a primeira vez que sua filha faz isso com a neta. Recorrente, a situação de maus-tratos acontece há mais de um ano, segundo a mãe da suspeita.





Uma equipe do Conselho Tutelar acompanhou o caso. A menina foi deixada provisoriamente aos cuidados da avó.





A mãe foi encontrada em casa pela PM. Ela negou o que a filha e a avó disseram, afirmando que a menina saiu de casa por vontade própria.

Depois de receber voz de prisão em flagrante, a mulher foi levada à delegacia da Polícia Civil. Ela poderá responder por abandono de incapaz.