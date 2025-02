Morre mulher grávida que pulou de carro para fugir do marido

A mulher grávida de oito meses esfaqueada pelo marido morreu após passar por uma cesárea de emergência nessa segunda-feira (17/2). O bebê sobreviveu. O crime aconteceu em Caratinga, no Leste de Minas. Luciene Teixeira, de 38 anos, foi esfaqueada diversas vezes após admitir uma traição. Ela foi levada ao hospital, onde passou por uma cesariana de emergência.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento no centro da cidade, os agentes avistaram um carro em alta velocidade, que fez uma conversão brusca na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo. Durante a perseguição, os policiais viram uma mulher nua e ferida pulando da janela do veículo em movimento.

Ao se aproximarem, constataram que a vítima estava grávida e apresentava múltiplos cortes de faca pelo corpo, além de sangramento intenso na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a levou ao hospital.

Antes de perder a consciência, Luciene relatou aos policiais que foi agredida pelo marido, de 45 anos, durante uma discussão em casa. Segundo o B.O, os dois estava em uma relação sexual e o homem teria estranhado o comportamento de Luciene. Depois de várias perguntas, ela disse que o havia traído com o sobrinho dele. Após descobrir a traição, o marido pegou uma faca e a atacou. Ao perceber que a mulher estava muito ferida, colocou ela no colo, levou para o carro e gritou para vizinhos que a tinha matado e levaria para o hospital. Quando colocou a mulher no carro, começou a dirigir pela cidade. Foi nesse momento que ela conseguiu pular da janela do veículo.

Pouco tempo depois, o suspeito se apresentou na Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso pela Polícia Militar por feminicídio. A perícia apreendeu dois celulares, a faca usada no crime e imagens de câmeras de vigilância. O carro foi recolhido por uma empresa de guincho.

Histórico de violência

A Polícia Militar informou que o casal já tinha dois registros de ocorrência por violência doméstica em 2024. Na época, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD) chegou a oferecer assistência à vítima, mas ela recusou os serviços. O bebê, que sobreviveu ao parto de emergência, segue internado sob cuidados médicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia