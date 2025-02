Orquestra Sinfônica se apresenta na abertura do carnaval de BH

A abertura do carnaval de BH terá a apresentação de um concerto da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Intitulado “Sinfônica POP”, o evento acontecerá no dia 27 de fevereiro e contará com a participação de Fabinho do Terreiro, Aline Calixto e Adriana Araújo.

“O Palácio das Artes expressa as artes tradicionais, mas sempre pensando no futuro. Estamos juntos nesse movimento e vocês terão a oportunidade de presenciar isso na Sinfônica POP”, disse Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Fundação Clóvis Salgado.

No mesmo ritmo, a folia será encerrada no dia 5 de março com uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Segundo a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, os locais e repertórios ainda estão em discussão.