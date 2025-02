Truck do Desejo reúne comunidade LGBTQIA+ em ensaio de carnaval

O bloco Truck do Desejo, formado por mulheres lésbicas e bissexuais de Belo Horizonte, realizou seu penúltimo ensaio, neste domingo (16/2), antes do cortejo oficial, que é tradicionalmente realizado na terça-feira de carnaval. O evento foi em espaço fechado com entrada gratuita, em frente ao Shopping Cidade, no Centro da capital. A bateria e a banda tocaram sucessos da Música Popular Brasileira (MPB) e outros ritmos nacionais como o carimbó.

O tema do cortejo deste ano será o “O Brejo Encantado”. “Estamos exaltando todos os seres da nossa comunidade. Vamos contra ‘disney’, principe encantado. O nosso cortejo vai ter uma presença muito forte dos rios da região que foram tamponados pela construção da cidade. Esse tema das águas tem conexão com o desejo, com a lubrificação, os corpos molhados, o desejo é como a água que transborda e nem há como conter”, disse Fernanda Polse, cantora e diretora artística do Truck do Desejo.

A foliã Isabela Dávila não abre mão de estar na festa. “Venho para esse bloco todo ano, é o melhor da cidade, porque é feito por ‘sapatões’ que sabem produzir”, afirmou.

Após o ensaio, o grupo seguiu para a Praça Sete, no Centro de BH, para prestigiar o ensaio do Bloco do Movimento Autônomo Trans (Movat).