Batida entre moto e caminhão deixa uma pessoa morta na Grande BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um acidente entre um caminhão e uma moto, neste domingo (16/02), deixou uma pessoa morta no Km 248, sentido BH, na BR-381, no trevo de Caeté, na Grande BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era a passageira da motocicleta, que estava em parada cardiorrespiratória.





Os militares fizeram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar e levaram a mulher para a Santa Casa de Caeté. Porém, ela morreu na entrada do pronto-atendimento, o que foi atestado pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O condutor da moto também foi socorrido com ferimentos leves. O motorista do caminhão não se feriu. As perícias da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas.