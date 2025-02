Sete desaparecidos são resgatados na Serra do Cipó na manhã deste domingo

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Sete pessoas que estavam desaparecidas na Serra do Cipó foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã deste domingo (16/2). Primeiro foi o resgate de um grupo de três homens na madrugada, e posteriormente 4 ciclistas, todos perdidos desde sábado (15/5).

O trabalho conjunto do CBMMG e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), resgatou os três homens que haviam iniciado uma trilha no fim da madrugada de sábado e ficaram desaparecidos até a madrugada deste domingo.

Segundo informações dos Bombeiros, os homens não tinham experiência em trilhas. O grupo saiu para o percurso por volta das 4h da manhã e a expectativa era finalizar o trajeto até às 15h. O trajeto tem 22km, saindo da Pousada Duas Fontes.

O resgate foi acionado às 20h25 de sábado, com o uso de cães farejadores, drones e apoio da aeronave Pégasus da Polícia Militar. A equipe da PM no ar orientou os brigadistas usando um farol para localizar o grupo de desaparecidos, encontrados já na madrugada deste domingo.

Ainda de acordo com o CBMMG, os homens foram resgatados ilesos, e deixados no aeródromo da Serra do Cipó.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre os ciclistas, os bombeiros foram chamados por volta de 8h, e deslocaram a aeronave Arcanjo para auxiliar duas equipes terrestres que procuravam o grupo. Eles foram encontrados às 10h40 e levados a um local seguro para avaliação da médica tripulante da aeronave.