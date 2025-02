RMBH: saiba locais e preços previstos para pedágios nas rodovias estaduais

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) publicou nesse sábado (15/2) o edital de concessão do lote das rodovias MG-010, MG-424 e LMG-800, prevendo 12 praças de pedágio ao longo do vetor norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além da capital, outras nove cidades são cortadas pelas estradas que vão a leilão em junho: Vespasiano, Lagoa Santa, Jaboticatubas, São José da Lapa, Confins, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Morais e Sete Lagoas.

Na MG-010, principal rodovia que sai pelo norte de BH, estão previstas quatro praças de pedágio:

- Km 17,4, entre Belo Horizonte e Vespasiano (R$ 1,68);

- Km 28,5, entre Vespasiano e Lagoa Santa (R$3,61);

- Km 47,1 entre Lagoa Santa e Jaboticatubas (R$ 5,04);

- e Km 93,4 entre Jaboticatubas e Santana do Riacho R$ 4,90.

Na MG-424, serão cinco pórticos de arrecadação:

- Km 4,5 entre Vespasiano e São José da Lapa (R$ 1,66);

- Km 10 entre São José da Lapa e Confins (R$ 1,66);

- Km 15 entre Confins e Pedro Leopoldo (R$ 1,66);

- Km 23,7 entre Pedro Leopoldo e Matozinhos (R$ 3,19);

- e Km 35,8 entre Matozinhos e Prudente de Morais (R$ 3,08).

Um sexto pedágio estava previsto entre Prudente de Morais e Sete Lagoas, no Km 45,5, mas ele foi retirado do edital de licitação.

Na LMG-800, estrada que liga as duas rodovias principais, serão duas praças de pedágio. Uma será instalada próxima ao Aeroporto Internacional de BH, em Confins, no Km 5, com valor de tarifa estimado em R$ 3,54. A outra será instalada entre Pedro Leopoldo e Confins, no Km 11,7, com valor de R$ 2,04.

O 12º pedágio deve ser instalado no Contorno de Matozinhos (CMAT), segmento da MG-424 que será construído com início no Km 23,2 da rodovia, e final no Km 35,8, com cerca de 14 km de extensão. O prazo de conclusão da obra é de sete anos.

Cabe ressaltar que os possíveis valores das tarifas de pedágio foram apresentados pela Seinfra em uma apresentação de audiência pública realizada pelo governo do Estado em novembro de 2024.

O leilão de concessão do lote está previsto para ocorrer no dia 13 de junho, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). O critério do pregão vai combinar o menor valor de contraprestação no aporte a ser pago pelo Poder Concedente (Governo do Estado), com o maior valor de outorga.

Segundo a Seinfra, o objetivo da concessão é dar mais segurança e fluidez para os 124 km das rodovias, além de implantar uma série de serviços aos usuários. O contrato prevê que serão investidos cerca de R$ 5 bilhões pelos próximos 30 anos para a duplicação de toda a MG-424, entre BH e Sete Lagoas, construção de três novos contornos viários de Lagoa Santa, Matozinhos e Prudente de Moraes.



