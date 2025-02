Rodovias do vetor norte da Grande BH serão leiloadas em junho

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O leilão de concessão das rodovias que cortam o vetor norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG-010, MG-424 e LMG-800 - foi marcado para o dia 13 de junho, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A informação foi publicada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) no Diário Oficial de Minas Gerais, neste sábado (15/2).

O aviso de licitação da concorrência internacional Seinfra n°001/2025 ainda detalha o critério do pregão, que vai combinar o menor valor de contraprestação no aporte a ser pago pelo Poder Concedente (governo do estado), com o maior valor de outorga. O edital vai ser publicado no site da secretaria ao longo do dia.

As empresas interessadas podem apresentar pedidos de esclarecimentos do edital até o dia 28 de março. O envelope contendo a garantia de proposta e o envelope contendo a proposta econômica deverão ser entregues na B3 no dia 10 de junho.

Segundo a Seinfra, o objetivo da concessão é dar mais segurança e fluidez para os 124 km das rodovias, além de implantar uma série de serviços aos usuários. O contrato prevê que serão investidos cerca de R$ 5 bilhões pelos próximos 30 anos para a duplicação de toda a MG-424, entre BH e Sete Lagoas, construção de três novos contornos viários de Lagoa Santa, Matozinhos e Prudente de Moraes.

“Com essas obras e ampliação de capacidade, a gente espera reduzir, por exemplo, o tempo de deslocamento de Belo Horizonte a Sete Lagoas em 30 minutos. Quando a gente fala da Serra do Cipó, no trecho da MG-010, também vamos reduzir o tempo de deslocamento em 30 minutos. E para quem sai do hipercentro de BH com destino ao aeroporto (Confins), uma redução de 30% do tempo”, disse o secretário Pedro Bruno.

“Essa redução do tempo de deslocamento dá mais tempo de qualidade com a família, ganho de produtividade para os trabalhadores, e, sobretudo, mais fluidez e segurança para quem trafega diariamente nesses corredores do vetor norte”, emendou.

A concessão ainda prevê a construção de 31 novos viadutos e pontes, 23 passarelas nas travessias urbanas e 26 pontos de ônibus. Os motoristas também poderão contar com serviços de assistência 24 horas por dia, com a emergência médica podendo chegar ao local de acidentes em até 30 minutos. Para problemas mecânicos, como pane elétrica ou pneu furado, o socorro deve ser prestado em no máximo uma hora.

Pédagio

Nas últimas semanas, o projeto tem sido alvo de uma série de críticas da população pela previsão de 13 praças de pedágio com tarifas de até R$ 5,04, de acordo com informações do movimento BH Sem Pedágio obtidas com a Seinfra, encabeçado pelo vereador Wanderley Porto (PRD) e pelo deputado federal Fred Costa (PRD-MG).

Na quinta-feira (13/2), Porto informou que o abaixo assinado atingiu a marca de 10 mil assinaturas. “O movimento tem crescido a cada momento. Imagina quem mora em Lagoa Santa e trabalha aqui (em BH) gastando cerca de R$ 20 por dia, o quanto essa conta fecha no mês? É uma preocupação grave, nós temos que nos mobilizar. Que sejam feitas outras alternativas para que cheguem investimentos onde de fato precisa”, disse.

Segundo informações do secretário Pedro Bruno, em entrevista ao Estado de Minas no final de novembro, as praças contarão com o sistema de cobrança automática, também chamado de “free flow”. “Isso traz mais fluidez e permite uma maior justiça tarifária, porque o usuário vai pagar proporcionalmente ao trecho que percorrer nessas rodovias", explica. Em nota, o governo do estado disse que a cobrança será feita somente após a entrega das intervenções previstas para o primeiro ano de contrato.

Serão quatro praças de pedágio na MG-010, com tarifas que variam de R$ 1,68 a R$ 5,04. Seis praças na MG-424, com valores de R$ 1,66 a R$ 3,19. Duas praças na LMG-800, com o maior valor sendo R$ 3,54 e o menor R$ 2,04, além de mais uma sendo instalada no contorno de Matozinhos, que deve ficar entre R$ 3,08 e R$ 3,19.

Veja as praças de pedágio

MG-010

Km 17,4 - R$ 1,68

Km 27,6 - R$ 3,61

Km 46,4 - R$ 5,04

Km 93,4 - R$ 4,90

MG-424

Km 4,2 - R$ 1,66

Km 10,1 - R$ 1,66

Km 15 - R$ 1,66

Km 23,7 - R$ 3,19

Km 35,8 - R$ 3,08

Km 45,5 - R$ 2,70

LMG-800

Km 5,6 - R$ 3,54

Km 11,4 - R$ 2,04

Contorno de Matozinhos (CMAT)

Km 3 - A ser instalado em equilíbrio de tarifas com as praças do Km 23,7 e 35,8 da MG-424



Fonte: apresentação de audiência pública do Governo de Minas em novembro de 2024.