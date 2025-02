Governo de Minas publica edital de concessão das rodovias do Vetor Norte 

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), vai publicar, neste sábado (15/2), o edital de concessão das rodovias do Vetor Norte, da Grande BH. Segundo a pasta, o objetivo é dar mais segurança e fluidez para os mais de 124 Km das rodovias MG-010, MG-424 e LMG-800, além de implantação de serviços aos usuários.





De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Pedro Bruno, as melhorias vão impactar na produtividade, na economia da região e, principalmente, na qualidade de vida de quem usa essas rodovias diariamente.





“O projeto da concessão é mais um esforço do governo do estado para melhorar a mobilidade na Região Metropolitana. Vivemos no terceiro maior aglomerado urbano do país e lidamos diariamente com perda de tempo no trânsito, afetando a produtividade no trabalho e tempo de qualidade com as famílias. Com a concessão estimamos, por exemplo, uma redução de 30 minutos do tempo gasto no deslocamento BH-Sete Lagoas, pela MG-424, e igualmente no trecho entre a capital e a Serra do Cipó, pela MG-010”, afirmou.





Investimento





Ao longo do período de contrato de concessão, serão investidos cerca de R$ 5 bilhões, segundo a Seinfra.





Entre as principais melhorias estão as obras de ampliação de capacidade ao longo de todo o trecho. O destaque é a construção de três novos contornos viários, em pista dupla, nas cidades de Lagoa Santa, Prudente de Morais e Matozinhos. A pasta destaca que as alças viárias são componentes importantes para tirar o tráfego pesado de dentro das cidades e melhorar o trânsito, com foco em segurança e fluidez para o deslocamento dos motoristas e moradores das cidades.





Ainda serão executados 44 quilômetros de novas pistas, entre duplicações, terceiras faixas e vias marginais, além de inclusão de acostamento em todo o trecho, transformando o corredor em uma via expressa.





A iniciativa prevê, também, a construção de 31 novos viadutos e pontes, 23 novas passarelas nas travessias urbanas com foco nos pedestres, 26 pontos de ônibus, aumentando a segurança para motoristas e usuários do transporte público.





De acordo com a secretaria, as exigências contratuais não admitem buracos e trincas no asfalto e determinam padrões de qualidade, garantindo pistas em boas condições do pavimento pelos próximos 30 anos.





A Seinfra acredita que o projeto deve gerar cerca de 24 mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo os setores de serviços e comércio.





Pedágio





A secretaria informa que a cobrança de pedágio será feita apenas após a entrega das intervenções previstas para o primeiro ano de contrato.





Em dezembro do ano passado, moradores de cidades da Grande BH que usam as rodovias para se locomover diariamente, fizeram um abaixo-assinado com 9 mil assinaturas contra a cobrança de pedágios. O principal descontentamento está relacionado ao custo adicional para trabalhadores que dependem do deslocamento diário por essas rodovias.





Segundo o movimento BH sem Pedágio, estão previstos 13 pedágios eletrônicos com tarifas de até R$5,04. Para quem sai da capital com destino ao Aeroporto de Confins seriam gastos quase R$ 20 de ida e volta. De BH para a Serra do Cipó, o valor seria de R$ 30,88, já para Sete Lagoas o custo ficaria em R$31,76. A iniciativa do vereador Wanderley Porto (PRD) e do deputado federal Fred Costa (PRD), surgiu a partir de um pedido de socorro dos motoristas de aplicativo que atendem o Aeroporto Internacional de BH.





Outros benefícios





De acordo com a Seinfra, os motoristas contarão com serviços de assistência 24 horas por dia. Em casos de emergência médica, o atendimento deve chegar ao local em até 30 minutos. Já para problemas mecânicos, como pane elétrica ou pneu furado, o socorro deve ser prestado em no máximo uma hora.

Um centro de controle operacional e duas bases de serviços operacionais serão implantados para coordenar todos estes serviços, garantindo apoio e segurança aos usuários das rodovias.