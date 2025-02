Homem é eletrocutado e cai em açude em cidade mineira

Um homem de 50 anos morreu na tarde dessa quinta-feira (13/2) após sofrer uma descarga elétrica ao tentar se segurar em uma cerca e cair em um açude na zona rural de Machado, no Sul de Minas.

O acidente ocorreu por volta das 17h15, em uma propriedade no Bairro Paineiras. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o homem se desequilibrou e segurou no fio eletrificado, sofrendo queimaduras no tórax antes de cair na água.

Quando a equipe de resgate chegou, moradores já haviam retirado a vítima do açude. O homem havia ido ao local colocar para nadar peixes que havia ganhado de presente.

O proprietário da fazenda relatou que a cerca elétrica era utilizada para evitar a entrada de lontras na área. As polícias Militar e Civil foram acionadas para apurar as circunstâncias do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Alfenas para exames. A Polícia Civil investiga o caso.