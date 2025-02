PC investiga se ladrões que mataram ciclista mineiro balearam outra vítima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga se a dupla de ladrões que matou o ciclista Vitor Medrado, 46, em frente ao parque do Povo, na zona oeste da capital, na manhã desta quinta-feira (13), é a mesma que baleou outra vítima em uma rua a cerca de 3 quilômetros de distância minutos após o crime.

Um motociclista foi abordado por dois ladrões que tentaram roubar sua moto em uma via próxima à avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul. Ele foi baleado nas costas e no braço, antes de ser atropelado por outro motorista que não conseguiu desviar.

Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que a vítima foi abordada pela dupla e, ao perceber que seria roubada, acelerou a moto. Os ladrões dispararam e fugiram, enquanto o homem caiu no asfalto e foi atingido por um carro.

O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e pousou na avenida para socorrê-lo. A vítima foi hospitalizada, mas seu estado de saúde não foi informado.

A ligação com o caso do ciclista Vitor Medrado se dá pelo fato de placa da moto usada nos dois crimes ser a mesma. De acordo com as investigações, se trata de uma placa clonada, registrada na cidade de Dourados (MS), de modelo e cor diferente da usada pelos bandidos. Ninguém foi preso.

Os capacetes e as roupas usadas pelos dois criminosos também são semelhantes em ambos os casos, segundo as investigações.

O crime na calçada do parque do Povo ocorreu por volta das 6h10 e, segundo câmeras de segurança, o segundo assalto ocorreu por volta das 11h.

Procurada, a secretaria de Segurança Pública informou que analisa a relação entre os dois casos. "As diligências estão em andamento para identificar e prender os autores. O patrulhamento na região foi intensificado", informou em nota.

A morte do ciclista é investigada por três departamentos diferentes: o 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), além de policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).