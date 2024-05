A Polícia Militar prendeu no início da noite desta terça-feira (7/5) no distrito de Ponte do Silva, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, o suspeito de matar a ciclista Lavínia Scarlet Torres de Oliveira, de 24 anos, que estava desaparecida desde a manhã do último domingo (5/5), quando saiu de bicicleta de casa, na zona rural de Matipó.

A família registrou o desaparecimento na polícia no dia seguinte. O corpo dela foi encontrado com sinais de violência no fim da tarde desta terça-feira em uma lavoura de café no município.

De acordo com informações da 12ª Região de Polícia Militar, o suspeito, natural da Bahia, tem 44 anos e estava na região por conta do período de colheita de café. Ele foi encontrado dentro de um ônibus, que foi interceptado no distrito de Ponte do Silva, após o recebimento de denúncias anônimas. O coletivo seguia de Luisburgo para Manhuaçu. O homem confessou o crime, mas não revelou a motivação, disse a PM.

Polícia vai apurar se houve violência sexual

Lavínia Scarlet Torres de Oliveira morreu em decorrência de um golpe na cabeça, segundo informações preliminares da perícia realizada pela Polícia Civil. A PM informou também que as autoridades trabalham com a possibilidade de que a vítima tenha sofrido violência sexual, o que ainda será checado por meio de exames.

Desaparecimento

Familiares informaram à polícia que Lavínia saiu de casa de bicicleta pela manhã no domingo (5/5). Ela morava em Córrego Cascatas, na zona rural de Matipó, e tinha ido fazer compras em um supermercado da cidade, quando não foi mais vista.

A PM conseguiu levantar informações por meio de câmeras de segurança. As imagens mostram a jovem passando, às 10h16, em direção ao município de Matipó. Às 11h43, a jovem retornou pelo mesmo local, em sentido à cidade de Caputira, fazendo o trajeto que dá acesso à residência dela. Além disso, uma mulher relatou aos militares que viu a jovem, às 12h30, na estrada principal, ainda com sua bicicleta.

Ao dar prosseguimento na análise dos registros das câmeras, os militares viram o suspeito trafegando com a bicicleta da vítima no domingo e capturaram essas imagens, o que ajudou na identificação dele. Os policiais descobriram na sequência que ele havia embarcado em um ônibus com a bicicleta para Manhuaçu, onde o veículo foi localizado e apreendido na manhã desta terça-feira no Bairro Bom Pastor.