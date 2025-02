Vídeo: carro com carretinha atropela ciclista em cidade mineira

Um ciclista foi atropelado por um carro com carretinha na tarde dessa quarta-feira (12/2) em via pública de Frutal, no Triângulo Mineiro. O condutor fugiu sem prestar socorro.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do atropelamento. O caso aconteceu na Rua Florípedes Almeida Mendonça, no Bairro Jardim das Laranjeiras.





As imagens mostram, inicialmente, o ciclista transitando pelo lado direito da via, sentido à Avenida Brasília. Em seguida, o carro com carretinha tentou ultrapassagem pelo lado esquerdo do ciclista.





No entanto, ao retornar para o lado direito da via, o condutor do carro fecha o ciclista, que sofre uma queda. A vítima acabou caindo em frente a um carro que estava parado. No momento do acidente, a via estava com veículos estacionados nos dois sentidos.



Segundo Rodrigo Silva, pai do ciclista, o condutor do carro não prestou socorro ao seu filho, que sofreu escoriações leves.