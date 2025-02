Betim: bandeira do Brasil fica intacta em incêndio que atingiu galpão

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma bandeira do Brasil ficou intacta no incêndio que atingiu um galpão de recicláveis em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (12/2).



O Corpo de Bombeiros precisou cortar a energia elétrica do imóvel preventivamente durante a atuação das equipes devido ao risco de eletrocussão.

De acordo com os militares, o material reciclável foi praticamente todo queimado, algumas máquinas ficaram com muita fuligem na superfície, mas não foi possível precisar se foram danificadas em função do fogo.

Dentro do galpão, há dois mezaninos. Um deles teve as janelas estouradas pela onda de calor e o telhado de PVC derretido. O outro não foi atingido.

Os bombeiros gastaram cerca de 35 mil litros de água e espuma mecânica no controle das chamas. A prefeitura de Betim enviou um caminhão pipa e uma retroescavadeira para ajudar no combate.

A Defesa Civil foi acionada para avaliação estrutural e ficou responsável pela guarda do local. Ninguém se feriu.

Não foi possível determinar as causas do incêndio. A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.