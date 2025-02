Caminhão tomba e mata pedestre atropelado em rodovia de Minas

Um homem morreu depois de ser atropelado por um caminhão que tombou na rodovia BR-251, na altura do município de Salinas, no Norte de Minas Gerais, na tarde dessa quarta-feira (12/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista do caminhão, que transportava parafina, perdeu o controle da direção em uma curva e o veículo tombou, na altura do quilômetro 333, atingindo um homem que transitava pela marginal da via. Ele teve o corpo lançado em uma área de mata.

Os bombeiros montaram um sistema com cordas para içar a vítima atropelada e constataram que ela já não tinha mais sinais vitais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salinas para identificação e investigação.

Já o caminhoneiro foi retirado do veículo por motoristas que passavam pelo trecho. Os bombeiros o encontraram consciente e orientado, com escoriações no rosto e um ferimento no nariz. Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Salinas.

