BH: policiais encontram cocaína e fuzil escondidos em alçapão de condomínio

Dois mil tubos de cocaína e um fuzil foram apreendidos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que localizou a droga e a arma no alçapão de um prédio no bairro Gutierrez, na região Oeste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (12/2).

Uma denúncia anônima indicou o esconderijo das mercadorias aos policiais. Segundo o denunciante, o prédio tinha acabado de receber um carregamento de drogas. Os policiais iniciaram uma busca no edifício e encontraram a porta do alçapão de um dos blocos, acima do apartamento do último andar, com cadeado aberto.

Os agentes encontraram duas sacolas de nylon, atrás de uma caixa d'água. Uma delas continha cerca de dois mil microtubos com um pó branco, semelhante a cocaína, enquanto a segunda sacola tinha um fuzil, de calibre 556, com oito cartuchos intactos.

De acordo com as investigações, o condomínio é ponto de distribuição de entorpecentes e armas na Vila do Cascalho. Os policiais fizeram buscas no endereço em busca de informações, porém nenhum morador concordou em falar com os policiais por medo de represália.

Os militares identificaram o suspeito do tráfico como um homem que comanda o tráfico de drogas no Aglomerado Morro das Pedras e tem um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Porém, segundo informações repassadas à guarnição, ele está escondido no estado do Rio de Janeiro.

O material recolhido foi encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que segue com as investigações do caso.