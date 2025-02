Revoltado com término esfaqueia ex-mulher que esperava corrida de app

Uma mulher, de 25 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido enquanto esperava uma corrida de carro de aplicativo ao fim do expediente, no bairro Fonte Grande, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (12/2).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 20h17 depois que pessoas que estavam na rua flagraram a cena. Segundo as testemunhas, a mulher tinha encerrado o expediente no trabalho em um sacolão e estava aguardando a chegada de um carro de aplicativo para voltar para casa.

De acordo com os registros, a vítima estava sentada em um banco quando o ex-marido, de 29 anos, a surpreendeu pelas costas com dois golpes de faca, que a atingiram no pescoço e abaixo de uma das axilas.

O homem foi imobilizado por populares que acionaram a polícia. No local, a guarnição recolheu a faca e deteve o autor com voz de prisão. Conforme os policiais, o homem estava inconformado com o fim do relacionamento entre os dois, que havia durado quatro anos e terminado há cerca de um mês.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à mulher, que foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem. Não há informações sobre o estado atual de saúde da vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, na sequência, à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem, para a tomada de providências cabíveis.