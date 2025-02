MG: falso carteiro é preso suspeito de dar golpes em idosos

Um falso carteiro foi preso nessa terça-feira (11/1) no bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, suspeito de aplicar um golpe em uma idosa de 71 anos. Outros dois suspeitos foram detidos, enquanto um quarto integrante do grupo segue foragido.

De acordo com a vítima, o golpista usava uma camisa com a identificação dos Correios e alegou que precisava entregar uma encomenda. A idosa assinou um documento e forneceu um dado pessoal. O suspeito também tirou uma foto do rosto dela para supostamente confirmar a entrega. Em seguida, informou que precisava retornar com o produto à agência devido a um erro no remetente e que voltaria mais tarde, o que não aconteceu.

Ao chegarem em casa, as filhas da vítima desconfiaram do golpe e solicitaram o bloqueio da aposentadoria da idosa para evitar movimentações financeiras indevidas. Câmeras de monitoramento registraram a ação e ajudaram a PM a identificar o suspeito, que utilizava uma moto azul sem placa e um baú preto.

A prisão do falso carteiro contou com a ajuda de um grupo de motoboys, que cercou o suspeito. Durante a abordagem, a polícia encontrou diversas embalagens de supostas entregas no baú da moto.

Com os criminosos, foram apreendidos 19 folhas com dados de possíveis vítimas, cinco caixas com logotipo dos Correios, contendo cremes e aparelhos de barbear, um camisa semelhante à dos Correios, um pacote com abraçadeiras de plástico, três celulares usados para reconhecimento facial de vítimas em aplicativos bancários e uma placa de motocicleta.

A suspeita da Polícia Militar é que os criminosos usavam o reconhecimento facial para abrir contas falsas em bancos e fazer movimentações financeiras com os nomes das vítimas. Além disso, há a suspeita de que eles usariam as informações das vítimas para acessar as contas bancárias delas.

Correios alertam

Os Correios esclareceram, em nota, que não solicitam fotos ou impressão digital para a entrega de encomendas. Para objetos registrados, basta um documento de identificação com foto e assinatura. A estatal também reforçou que seus funcionários devem usar uniforme padronizado e crachá com foto.

A Polícia Civil investiga se a organização criminosa que se passava por carteiros também está envolvida em outros golpes contra idosos na região.